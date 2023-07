Warszawskie centrum handlowe rozdaje croissanty na ulicach

Od połowy lipca do końca sierpnia po ulicach Warszawy będą jeździć hostessy na udekorowanych kwiatami rowerach. Będą one wręczać przechodniom torebeczki ze świeżo wypieczonymi croissantami od John & Cafe. Oprócz tego rozdawane będą również zaproszenia na darmową lemoniadę do Restauracji Wiking lub na mrożoną kawę do John & Cafe.

„Wakacyjną akcję „Apetyt na Lato” organizujemy już po raz drugi. Chcemy, aby była to swojego rodzaju wizytówka Domu Mody Klif. Dbałość o estetykę i detale oraz wyjątkowe doświadczenie klienta – to coś, co charakteryzuje również zakupy w naszym centrum.” – mówi Aneta Brzezińska, Marketing Manager w Cushman & Wakefield.

Do rogalików dołączone są również ulotki z ofertą gastronomiczną Klifu m.in. od Costa Coffee, Salad Story, Cheesecake Corner, czy Yoko Sushi Bar & Restaurant. Punkty gastronomiczne na terenie galerii są otwarte od poniedziałku do soboty w godz. 8:00-21:00 i w niedziele w godz. 10:00-20:00.

Właścicielem Domu Mody Klif jest spółka reprezentowana przez AEW Asset Management. Zarządcą centrum i firmą odpowiedzialną za komercjalizację jest Cushman & Wakefield.