Wawel tworzy czekoladę dedykowaną Ukrainie

Producent przekaże ponad 24 tysiące sztuk czekolady przy współpracy z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych, koordynującą transporty na teren Ukrainy.

To już kolejne działanie na rzecz Ukrainy, podejmowane przez firmę Wawel i Fundację Wawel z Rodziną. W ciągu ostatniego miesiąca fundacja przekazała słodycze instytucjom koordynującym wsparcie produktowe, zarówno dla osób przybywających do Polski, jak i pozostających na terenie Ukrainy. Kilkanaście tysięcy sztuk czekolad i batonów trafiło już do uchodźców goszczących na terenie Małopolski, dotarło też m.in. do Kijowa. Firma wspiera także wydarzenia kulturalne i familijne, organizowane dla rodzin z Ukrainy.