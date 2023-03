Wegańskie majonezy coraz popularniejsze. Polacy szukają przepisów na sosy bez jajek

Według badań na 90 proc. polskich stołów pojawia się w święta sos majonezowy. Rynek warty jest około 800 mln zł.

Ubiegłoroczne badania Euromonitora mówią, że połowę półek z majonezem, z udziałem 53,8 proc., zajmuje należąca do Nestle marka Winiary, majonez Kielecki ma 17,3 proc., Hellmann’s – 11 proc. Według CMR 75 proc. rynku należy do firm Winiary (45 proc.), Kielecki (19 proc.), znane są też Mosso (8 proc.) i Roleski (4 proc.).

Majonezy wegańskie coraz popularniejsze

Na rynku jest coraz więcej wegańskich wersji majonezów. Czym różnią się majonezy wegańskie od tradycyjnych? Przede wszystkim tym, że nie mają w składzie proszku jajecznego. Reszta składników jest taka sama.

Majonezy wegańskie mają już w swojej ofercie m.in. takie marki jak Develey, Hotz czy Roleski.

Przepis na domowy majonez bez jajek

fot. shutterstock

Wielu konsumentów wegański majonez zaczęło przygotowywać w domach. Podajemy zatem przepis pochodzący ze strony domowejroboty.pl.

Lista składników:

0,5 szklanki mleka sojowego niesłodzonego

1 łyżka musztardy

1 łyżeczka octu jabłkowego lub winnego

0,5 łyżeczki soli

0,5 łyżeczki cukru

1 szklanka oleju z pestek winogron lub innego o neutralnym smaku

1. Do wysokiego pojemnika wlej mleko sojowe (0,5 szklanki), dodaj musztardę (1 łyżka), ocet jabłkowy (1 łyżeczka), sól i cukier (po 0,5 łyżeczki) i zmiksuj.

2. Cały czas miksując (na niewielkich obrotach blendera) zacznij wlewać olej (1 szklanka) – najlepiej jak najcieńszym strumyczkiem.

3. Poruszaj delikatnie blenderem w górę i w dół, aby dobrze połączyć olej z resztą składników, możesz zwiększyć obroty.

4. Miksuj kilka minut (3-5 min) do czasu aż majonez zgęstnieje.

5. Jeśli jest za rzadki dolej powoli oleju (2-3 łyżki) i dokładnie zmiksuj.

6. Spróbuj sosu – jeśli jego smak jest mało wyraźny, dodaj jeszcze po szczypcie przypraw i połącz za pomocą miksera.

7. Gotowy majonez przełóż do słoika; przechowuj w lodówce 7-10 dni