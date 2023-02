Wegańskie pączki i faworki. Lidl dzieli się przepisami na Tłusty Czwartek

WEGAŃSKIE PĄCZKI Z KREMEM CZEKOLADOWYM

SKŁADNIKI

CIASTO NA PĄCZKI

cukier - 80 g

masło orzechowe - 60 g

mąka pszenna - 500 g

mleko kokosowe - 300 ml

sól - 1 szczypta

drożdże świeże - 50 g

wódka - 2 łyżki

KREM CZEKOLADOWY Z TOFU

mleko kokosowe - 4 łyżki

sól - 1 szczypta

syrop klonowy - 2 łyżki

tofu - 180 g

wegańska czekolada deserowa - 200 g

DODATKOWO

olej rzepakowy - 1 l

oliwa z oliwek - 1 łyżka

DO DEKORACJI

lukier biały - 250 ml

cukier puder - 20 g

płatki róż - 8 szt.

PRZYGOTUJ WCZEŚNIEJ:

Wszystkie składniki wyjmij z lodówki z wyprzedzeniem, aby ogrzały się do temperatury pokojowej. Tofu mocno odsącz z płynu, umieszczając je pomiędzy ręcznikami papierowymi i lekko dociskając.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

KROK 1: PRZYGOTOWUJEMY ROZCZYN

W wysokiej misce łączymy lekko podgrzane, ciepłe mleczko kokosowe (ważne, aby mleko nie było gorące, gdyż wtedy drożdże nie zaczną pracować), 1 łyżkę mąki, drożdże i 1 łyżkę cukru. Całość mieszamy, z wierzchu oprószamy mąką i odstawiamy na ok. 10 minut w ciepłe, nieprzewiewne miejsce. Czekamy, aż drożdże zaczną pracować.

KROK 2: PRZYGOTOWUJEMY CIASTO NA PĄCZKI

Masło orzechowe roztapiamy w kuchence mikrofalowej lub w kąpieli wodnej.

Gdy rozczyn podwoi swoją objętość, łączymy go z pozostałymi składnikami ciasta: roztopionym masłem orzechowym, wódką i solą. Całość wyrabiamy (ręcznie lub za pomocą robota wielofunkcyjnego z hakiem – końcówką do wyrabiania ciasta) tak długo, aż ciasto będzie gładkie i elastyczne. Wyrabianie powinno zająć nam ok. 20 minut.

WSKAZÓWKA! Jeżeli ciasto się lepi i nie chce odkleić od dłoni, podsypujemy je odrobiną mąki i wyrabiamy dalej. Staramy się jednak nie dodawać zbyt dużej ilości mąki, by ciasto nie stało się za twarde.

Gotowe ciasto wkładamy do miski wysmarowanej oliwą i przykrywamy bawełnianą ściereczką lub folią spożywczą. Odstawiamy w ciepłe, nieprzewiewne miejsce na ok. 90 minut.

KROK 3: FORMUJEMY PĄCZKI

Gdy ciasto wyrośnie, przekładamy je na stolnicę lub blat oprószony mąką i ponownie wyrabiamy.

Z tak przygotowanego ciasta formujemy kuleczki wielkości mandarynki. Uformowane pączki odkładamy na stolnicę lub blat oprószony mąką na ok. 20-25 minut, by wyrosły.

KROK 4: SMAŻYMY PĄCZKI

W rondelku mocno rozgrzewamy olej rzepakowy. Wyrośnięte pączki smażymy partiami na złoty kolor ok. 3-4 minut z każdej strony. Usmażone pączki wyławiamy za pomocą łyżki cedzakowej i odkładamy na ręcznik papierowy, by odsączyć je z nadmiaru tłuszczu. Pączki studzimy na kratce.

KROK 5: PRZYGOTOWUJEMY KREM Z TOFU

Odciśnięte tofu łączymy z mleczkiem kokosowym, syropem klonowym i solą w naczyniu blendera, a następnie miksujemy na gładki, jednolity krem. Dodajemy czekoladę roztopioną w kąpieli wodnej lub w kuchence mikrofalowej. Dokładnie mieszamy.

Masę przekładamy do rękawa cukierniczego z tylką – końcówką do szprycowania.

KROK 6: NADZIEWAMY I DEKORUJEMY PĄCZKI

Wystudzone pączki nadziewamy kremem czekoladowym. Połowę pączków polewamy rozpuszczonym lukrem, a drugą połowę oprószamy cukrem pudrem przesianym przez sitko. Na pączkach z lukrem układamy suszone róże.

WEGAŃSKIE FAWORKI

SKŁADNIKI

mąka pszenna – 300 g

sól – 1 szczypta

olej – 2 łyżki

ocet spirytusowy (opcjonalnie: czysty spirytus lub wódka) – 1 łyżka

ciepła woda – 4 łyżki

wegańska śmietana – 4-5 łyżek

olej rzepakowy – 1 l (do smażenia faworków)

cukier puder – do oprószenia faworków

KROK 1: ŁĄCZYMY SKŁADNIKI CIASTA

Mąkę przesiewamy do miski przez sitko o drobnych oczkach. Dodajemy sól. Dodajemy mokre składniki ciasta: ciepłą wodę, olej, wegańską śmietanę i ocet spirytusowy.

KROK 2: WYRABIAMY CIASTO

Składniki mieszamy, a następnie całość wyrabiamy dłońmi na gładkie, jednolite ciasto. Docelowo jego konsystencja powinna przypominać konsystencję ciasta na makaron – dość twardego, ale elastycznego.

KROK 3: TŁUCZEMY CIASTO WAŁKIEM

Wyrobione ciasto formujemy w kulę i uderzamy z każdej strony wałkiem przez ok. 15 minut. Dzięki temu upieczone faworki będę lekkie i kruche.

Ciasto owijamy folią spożywczą i przekładamy do lodówki na ok. 30 minut.

KROK 4: ROZGRZEWAMY OLEJ

Olej mocno rozgrzewamy w głębokim garnku.

KROK 5: FORMUJEMY FAWORKI

Ciasto dzielimy na 2 części. Każdą z nich cienko rozwałkowujemy na blacie. Ciasta nie podsypujemy mąką – jej dodatek mógłby spowodować strzelanie rozgrzanego oleju podczas smażenia.

Rozwałkowany placek ciasta kroimy wzdłuż na paski o szerokości 4 cm za pomocą radełka lub ostrego noża. Długie paski kroimy na skos, tak by uzyskać krótsze paski o długości ok. 10 cm. Pośrodku każdego paska tworzymy podłużne nacięcie.

Przez nacięcie przeciągamy krótszy brzeg faworka. Faworki zaplatamy i formujemy, nadając każdemu zgrabny kształt. Ulepione faworki odkładamy na materiałową ściereczkę.

KROK 6: SMAŻYMY WAWORKI

Faworki ostrożnie przekładamy na mocno rozgrzany, głęboki tłuszcz. Smażymy je partiami (po 3-4 sztuki), by nie obniżyć temperatury oleju.

Gdy faworki nabiorą złotego koloru, wyławiamy je za pomocą łyżki cedzakowej i odsączamy z nadmiaru tłuszczu na papierowym ręczniku.

KROK 7: PODAJEMY FAWORKI

Faworki przekładamy na talerz i oprószamy cukrem pudrem przesianym przez sitko o drobnych oczkach.