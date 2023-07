Wentylator w upalne lato. Sprawdź jakie rozwiązania proponuje Lidl

Urządzenia chłodzące, w tym wentylatory i klimatyzatory, nie wychodzą z mody. Nic dziwnego. Nie tylko chłodzą, przynosząc ulgę w letnie upały, lecz także stylowo mogą wyglądać. Przy wyborze odpowiedniego sprzętu, wiele zależy od indywidualnych preferencji oraz rodzaju wnętrza.

Jak wybrać najlepsze dla siebie urządzenie?

Osoby posiadające większe lokum, dla których szczególnie istotna jest energooszczędność, docenią wentylator stojący z pilotem marki Silvercrest (149 zł/ 1 zestaw). Urządzenie o mocy 45 W łatwo dostosowuje się do potrzeb użytkownika: pozwala na regulację wysokości (103-122 cm), kąta nawiewu oraz zdalny wybór jednego z 3 poziomów nadmuchu. Wentylator został wyposażony w funkcję oscylacji 75°, która pozwala na szybsze rozprowadzanie chłodnego powietrza po pomieszczeniu. Jest dostępny w dwóch kolorach: czarnym i białym.

W mniejszych pomieszczeniach doskonale sprawdzi się bardziej kompaktowy, wydajny wentylator kolumnowy Silvercrest o mocy 50 W (aktualnie w promocji za 139 zł/ 1 szt. – zamiast 159 zł). Posiada 3 poziomy dmuchawy, oscylację 90° oraz 120-minutowy timer z automatycznym wyłączaniem. Przyniesie ukojenie w upalne dni, a nieużywany bez trudu zmieści się w szafie. Ergonomiczny kształt i uchwyt pozwalają łatwo przenieść go do innego pokoju. W ofercie występuje w dwóch wariantach: czarnym i białym.

W celu osiągnięcia lepszego rezultatu, przed włączonym wentylatorem, na wysokości łopatek, można postawić miskę z bardzo zimną wodą. Wystarczy dodać do niej lód i dosypać soli, która go rozpuści. Otrzymane powietrze będzie chłodniejsze – niczym bryza nad oceanem.

Wentylator stojący (fot. mat. pras.)

Wentylator w stylu vintage

W ofercie Lidl Polska znajdzie się również coś dla miłośników stylu vintage. Na stronie sklepu dostępne są trzy modele wentylatorów retro. Pierwszy z nich to wentylator stołowy Silvercrest (w promocji za 249 zł / 1 szt. – zamiast 279 zł). Moc 70 W, trzy stopnie prędkości i uchwyt do przenoszenia to połączenie, które sprawi, że urządzenie łatwo dostosuje się do potrzeb konsumenta. W razie potrzeby większych modyfikacji możliwa jest również regulacja kąta nachylenia. Dostępny w trzech kolorach: miedzianym, czarnym i srebrnym.

Dla osób posiadających mniej przestrzeni odpowiedni będzie nieduży, ale równie stylowy, wentylator stołowy Silvercrest (obecnie w promocji za 179 zł/ szt. – zamiast 209 zł). Przy swoim niewielkim rozmiarze oferuje 45 W mocy i oscylacje o kącie 70°. Design w loftowym stylu oraz wybór kolorów (ciemny brąz, czerwony brąz, nikiel chromowany) czyni z niego atrakcyjny dodatek do nawet najbardziej wymagającego wnętrza.

Prawdziwym poskramiaczem letnich upałów jest, dostępny w sklepie online Lidl Polska, wentylator stojący Silvercrest (w promocji za 269 zł/ szt. – zamiast 299 zł). Wyposażony jest w stabilną, szeroką stopę podstawy oraz możliwość regulacji wysokości (93–125 cm). Moc 45 W oraz regulowana, trzystopniowa prędkość zapewnia duży przepływ powietrza. Dodatkowo, ruch obrotowy w zakresie 75° sprawia, że jest ono rozprowadzane równomiernie. Tak jak pozostałe modele retro jest dostępny w 3 wariantach kolorystycznych: ciemny brąz, czerwony brąz, nikiel szczotkowany.