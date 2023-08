Wielka wyprzedaż w ALDI. Obniżki sięgają nawet 90 proc.

Wielka Wyprzedaż w ALDI

Wielka Wyprzedaż w ALDI obejmuje szeroki zakres asortymentu w tym odzież i obuwie, artykuły ogrodnicze, artykuły gospodarstwa domowego, narzędzia, mały sprzęt AGD oraz zabawki i wiele innych. To znakomita okazja dla klientów poszukujących wyjątkowych ofert na artykuły codziennego użytku oraz prezentów dla siebie i swoich bliskich.

- Dzięki wprowadzeniu akcji wyprzedażowej dla produktów z segmentu non-food, dajemy naszym klientom możliwość zakupu wielu produktów w okazyjnych i konkurencyjnych cenach. Asortyment objęty promocją zyskuje coraz bardziej na znaczeniu. Od początku roku średnia dynamika wzrostu sprzedaży utrzymuje się na poziomie ponad 28% ilości produktów sprzedawanych w promocji - mówi Joanna Łabuz, menadżer ds. zarządzania kampaniami.

Najważniejsze informacje o Wielkiej Wyprzedaży w ALDI

· termin: Wielka Wyprzedaż w ALDI rozpocznie się 30 sierpnia i będzie trwała do wyczerpania zapasów

· Oszczędności: W ramach tej akcji klienci mogą zaoszczędzić nawet do 90% na wybranych artykułach z różnych kategorii.

W ofercie dyskontera znajdziemy m.in. deskę SUP, którą będzie można kupić 60% taniej za 479 zł, basen rodzinny z akcesoriami za 279,99 zł, wypiekacz do chleba za 28,99 zł, frytkownicę za 69,99 zł. Podczas Wielkiej Wyprzedaży klienci będą mogli kupić robot kuchenny marki własnej Ambiano za 99,99 zł oraz kuchenkę dwupalnikową za 43,99 zł. W okazyjnych cenach będzie można kupić rolety dzień i noc, niszczarkę do papieru, uniwersalną skrzynkę na narzędzia, mop parowy oraz szeroką gamę tekstyliów damskich i męskich. Na ostatnie dni lata doskonale sprawdzi się parasol plażowy przeciwsłoneczny za 4,99 zł.

Oferta i dostępność artykułów mogą się różnić pomiędzy sklepami.