Wielkanocne atrakcje w Posnanii. Do wygrania m.in. skutery

- W tym roku stawiamy na różnorodność, która pozwoli nam na dotarcie do różnych grup docelowych. W swoich działaniach nie zapominamy o aspekcie lokalnym, ekologicznym i CSR-owym, pielęgnujemy również lubianą przez klientów tradycję, która jest charakterystyczna dla Posnanii w okresie wielkanocnym – wyjaśnia Agnieszka Juszkis, dyrektorka marketingu Posnanii.

Vspaniała loteria

Jedną z kluczowych wiosennych atrakcji w Posnanii jest „Vspaniała loteria”, czyli akcja pro-sale w której, klienci mogą wygrać cenne nagrody utrzymane we włoskim stylu. 25 marca odbędzie się jej wielki finał, podczas którego rozlosowane zostaną atrakcyjne nagrody główne – dwa włoskie skutery oraz voucher do biura podróży Itaka na wycieczkę do Włoch o wartości 6000 zł.

Tego samego dnia, we współpracy z MotoRP, Posnania organizuje zlot Vesp i skuterów. Przy wejściu głównym będzie można z bliska obejrzeć ikony motoryzacji. Wydarzenie będzie interesujące nie tylko dla klientów Posnanii, ale również dla wszystkich osób zainteresowanych jednośladami.

Wielkanocne tradycje

W Posnanii od kilku lat jest nią Wielkanocny Labirynt, który w tym roku będzie czekał na klientów od 25 marca do 7 kwietnia. To atrakcja uwielbiana szczególnie przez najmłodszych – w labiryncie ukryte są wielkanocne jajka, które trzeba zebrać, by zdobyć nagrodę – czyli czekoladowe jajko niespodziankę.

Konkurs wzmacnia lojalność klientów – jest skierowany dla dzieci w wieku od 3 do 14 lat pod opieką pełnoletniego opiekuna posiadającego Kartę Stałego Klienta Posnanii. Wspiera również najemców, ponieważ warunkiem udziału w zabawie jest posiadanie paragonu z danego dnia na minimum 50 zł za zakupy dokonane na terenie Posnanii. Wielkanocny Labirynt to lubiana atrakcja dla całej rodziny, która od lat pozwala klientom Posnanii poczuć klimat zbliżających się świąt.