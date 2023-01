Wiosenna kolekcja IKEA. Rusza kampania Z IKEA wszystko Ci się ułoży!

Styczeń to najlepszy czas na zmiany. - Schowaj rzeczy, które w tej chwili nie są Ci potrzebne, i przygotuj miejsce na powiew świeżości. A dokładniej na nowości IKEA, które wniosą do Twojego domu ład i harmonię- zachwala sieć. W wiosennej kampanii marka zachęca klientów do postawienia małych kroków ku lepszej organizacji z łatwością i niewielkim kosztem.