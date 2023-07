Właściciel marketu sprzedał los wart 1 mld dol. i sam stał się multimilionerem

Kupon z ostatnią kumulacją wygranej, czyli Jackpotem, w loterii Powerball został sprzedany w sklepie Las Palmitas Mini Market w centrum Los Angeles, którego właścicielem od ośmiu lat jest Navor Herrera.

Telewizyjne kamery stacji, które uzyskały tę wiadomość, otoczyły minimarket i gdy jego właściciel przybył jak co dzień do pracy, nie od razu zrozumiał, co się dzieje. Reporterzy wyjaśnili mu, że sklep sprzedał kupon, który w ostatnim losowaniu zgarnął kumulację w wysokości 1,08 miliarda dolarów.

Zgodnie z zasadami Powerball w Kalifornii, sprzedawca, który sprzedaje zwycięski los, otrzymuje 0,5% udziału w Jackpocie.

Przedstawiciele loterii wręczyli właścicielowi sklepu symboliczny czek podczas konferencji prasowej, a obok szyldu wywieszono tabliczki z napisem „Tutaj narodził się miliarder”. Herrera poinformował w stacji Fox 9, że najpierw planuje spędzić wakacje z rodziną, a potem czekają go inwestycje.

- Muszę stworzyć większy sklep, więcej artykułów z dobrą obsługą klientów. To jest teraz moja najważniejsza sprawa - powiedział w wywiadzie dla Associated Press, gdy zapytano go o jego przyszłe przedsięwzięcia.

Właściciel losu jeszcze się nie zgłosił, ale Herrera uważa, że ​​​​osoba ta pochodzi z centrum Los Angeles. Zwycięzca ma do wyboru 1,08 miliarda dolarów wypłacanych w rocznych ratach lub 558,1 miliona dolarów jednorazowo po opodatkowaniu. Nagroda pieniężna jest szóstą co do wielkości kumulacją w amerykańskiej loterii, jaką kiedykolwiek wygrano. 19 kwietnia po raz ostatni odebrano kumulację Powerball wynoszącą prawie 253 miliony dolarów.