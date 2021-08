Wodorosty zastąpią plastik w opakowaniach?

Po wstępnych testach firma bada również potencjał wodorostów jako zamiennik tworzyw sztucznych na bazie ropy naftowej działających jako powłoka barierowa, które stosowane są do ochrony wielu produktów spożywczych.

DS Smith prowadzi rozmowy z kilkoma firmami biotechnologicznymi w celu zbadania możliwości wykorzystania włókien z wodorostów w szeregu produktów opakowaniowych, takich jak kartony, papierowe owijki i tacki kartonowe.

Thomas Ferge, dyrektor ds. rozwoju papieru i tektury w DS Smith, powiedział: „Wodorosty są jednym z wielu alternatywnych naturalnych materiałów, którym się uważnie przyglądamy, i choć większość ludzi prawdopodobnie kojarzy je z plażą lub jako składnik sushi, mogą one mieć dla nas wiele ciekawych zastosowań, które pomogą stworzyć następną generację zrównoważonych rozwiązań w obszarze papieru i opakowań”.

Przewiduje się, że sam europejski przemysł wodorostów morskich będzie do 2030 roku wart prawie 8 miliardów funtów, generując około 115 000 miejsc pracy*.

Projekt dotyczący wodorostów jest częścią wartego 100 milionów funtów programu badawczo-rozwojowego DS Smith Circular Economy. Prace nad włóknami naturalnymi obejmują również inne innowacyjne materiały naturalne, takie jak słoma, konopie, miskant i bawełna, a także pochodzące z bardziej nietypowych źródeł, takich jak rożnik przerośnięty oraz odpady rolnicze, takie jak łupiny kakao czy bagassa – włókno celulozowe pozostałe po przetworzeniu trzciny cukrowej.