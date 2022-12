Wola Park i Ogrody Ulricha: w Wigilię i Sylwestra pracujemy krócej

24 grudnia br. (sobota) centrum handlowe Wola Park oraz Ogrody Ulricha będą czynne od 10:00 do 13:00. O godzinę dłużej odwiedzający będą mogli skorzystać z oferty cukierni Karmello w Ogrodach Ulricha. Skróceniu ulegną także godziny otwarcia siłowni Zdrofit (6:00-14:00) oraz przychodni LuxMed Stomatologia (8:00-14:00).

Zarówno 25 grudnia, jak i 26 grudnia br. centrum handlowe pozostanie zamknięte. W pierwszy dzień świąt będzie można jednak odwiedzić Multikino (14:00-00:00), które pozostanie otwarte również 26 grudnia (10:00-00:00). Drugi dzień świąt to także możliwość skorzystania w skróconych godzinach pracy z siłowni Zdrofit (16:00-21:00) oraz oferty Food court (KFC 12:00-20:00, Burger King 12:00-20:00, Vita Cafe 13:00-20:00).

31 grudnia br. (sobota) centrum handlowe Wola Park oraz Ogrody Urlicha będą otwarte w godzinach od 10:00 do 17:00. Osoby planujące w ostatni dzień roku odwiedzić siłownię Zdrofit, będą mogły to zrobić między 6:00 a 14:00. Multikino pozostanie otwarte od 10:00 do 22:00. Do przychodni LuxMed można przyjść w godzinach 7:00-14:00. Dotyczy to również LuxMed Stomatologia.

W pierwszy dzień nowego roku centrum handlowe Wola Park będzie nieczynne. Otwarta dla odwiedzających pozostanie siłownia Zdrofit (16:00-21:00) i Multikino (14:00-00:00), a także strefa Food court (Berlin Doner Kebap 10:00–17:00, Burger King 12:00 – 20:00, Vita Cafe 13:00–20:00).