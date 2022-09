Wyjebongo Granat debiutuje w Żabce. Ile kosztuje nowa wódka od Janusza Palikota?

- Popularność idei „Wyjebongo”, powstałej w trakcie dialogu z followersami w moich mediach społecznościowych nie zaskakuje. Wyjebongo to skrótowy zapis filozofii życia opartej o luz i dystans, także do siebie - opowiada spółka.

Wojebongo Granat 38 proc. alkoholu

- Sukces wódki Marakuja musiał spowodować poszukiwanie kolejnego niecodziennego smaku dla kolejnej wersji wódki kraftowej. Wybór był oczywisty – owoc granatu, kopalnia smaków, kopalnia zdrowia. WYJEBONGO GRANAT to pierwsza tego typu wódka kraftowa na polskim rynku o zawartości 38% alkoholu bazująca na innowacyjnej recepturze. Łączy w sobie dwie technologie - rektyfikacji, służącą głównie do produkcji wódki oraz destylacji, która służy do produkcji okowit i whisky. Dzięki ich połączeniu powstaje Wyjebongo z aromatem granatu. Masz Wyjebongo Granata? Jesteś ponad dramy i spiny. To Twój wykrzyknik, Twój manifest. – mówi Janusz Palikot, członek zarządu Tenczynek Dystrybucja i pomysłodawca idei wódki Wyjebongo.

Wyjebongo Granat można kupić w sieci sklepów Żabka

Wódka Wyjenogo Granat o pojemności 500 ml jest dostępna wyłącznie w sieci partnerskiej Żabka oraz w sklepie online www.browar-tenczynek.pl.

Ciemna barwa wódki pochodzi od owocu granatu, który jest esencją tego produktu.

- Czuć wyraźnie naturalną owocową słodycz i soczystość, z kontrą delikatnej cierpkości pochodzącej z tanin zawartych w granacie. W bukiecie smakowo-zapachowym znajdziemy również nuty goryczkowych skórek cytrusowych, aronię oraz czarną porzeczkę. Cała zawartość smakowa i zapachowa pochodzi z owocu granatu, żadnych sztucznych aromatów. – mówi Tomasz Czechowski, wiceprezes Manufaktury Piwa Wódki i Wina S.A.

Za projekt logotypu oraz grafiki na butelce odpowiada Tomasz Waciak Wójcik, który zaprojektował również szatę graficzną produktów BUH z suszem konopnym oraz dla wódki WYJEBONGO Marakuja. Kolor butelki dyktuje kolor wódki w odcieniu burgundu, zaś sama butelka jest wykonana ze szkła przezroczystego z elementami matowienia i szronienia.