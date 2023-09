Wyprawka 2023: Co najtrudniej zdobyć?

Echo pierwszego dzwonka już ucichło, dobiega końca pierwszy tydzień szkolnych zmagań. Rozpędza się prawdziwa nauka, której rezultaty lada dzień będą sprawdzane przy tablicach i na klasówkach. Kupione w wakacje elementy wyprawki szkolnej są obecnie weryfikowane na lekcjach i wywiadówkach z rodzicami, którzy bezpośrednio od nauczycieli otrzymują wytyczne dotyczące elementów szkolnych, w które należy jak najszybciej wyposażyć swoje dziecko.

W hipermarkecie jest wszystko

Hipermarket to miejsce, w którym w zasięgu ręki klient znajdzie wszystko, a jedna wizyta pozwoli zrobić zakupy na każdą okazję, także związaną z początkiem roku szkolnego. Ten walor jest istotny dla 77 proc. ankietowanych przez Kantar klientów Carrefour, w badaniu, które zostało przeprowadzone pod koniec wakacji i to właśnie sklepy tej sieci zostały wskazane przez niemal dwóch na trzech respondentów, jako główne miejsce, w którym kupują wyprawkę dla swojej pociechy.

Dlaczego Carrefour?

Prawie połowa pytanych o powód wyboru sklepu, w którym kupują większość artykułów do wyprawki, wskazała korzystne promocje lub wyprzedaże (45 proc.). Jeśli z jakiejś przyczyny odwiedzają także inne miejsca niż Carrefour, to jest to zazwyczaj dyskont (22 proc.), lub hipermarket innej sieci.

Co nowego w tym roku?

Potrzeby pierwszoklasistów są jasne: muszą mieć wszystko, począwszy od ołówka, kredek i piórnika, skończywszy na plecaku, stroju na WF i butach na zmianę. Carrefour spytał jednak swoich klientów, czego potrzeba w tym roku pociechom, które idą w tym roku do drugiej lub starszej klasy. Artykuły papiernicze i wszystko, co potrzebne do pisania — czyli to, co najszybciej się zużywa, jest głównym elementem wyprawki starszaków. Takiej odpowiedzi udzieliło 85 proc. badanych.

Co najtrudniej zdobyć?

Zeszyt z designerską okładką, czy z ulubionym bohaterem filmu lub komiksu? To niełatwy wybór, zwłaszcza gdy rodzic pozostawi decyzję dziecku. Czasami okazuje się, że nawet najlepszy, porządny piórnik bez wizerunku Spidermana, Barbie lub postaci z Psiego Patrolu nie będzie zaakceptowany przez ucznia. Wówczas zadanie może stać się trudniejsze, a istnienie takiego zjawiska potwierdzają rezultaty badania Carrefour. Artykuły licencjonowane są najtrudniejsze do zdobycia według 33 proc. ankietowanych. Na drugim miejscu zestawienia wyprawkowych “białych kruków” jest asortyment wyprodukowany w sposób przyjazny środowisku. Trudnym do zdobycia uznaje go 31 proc. respondentów.