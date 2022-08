Wyprawka szkolna w Aldi: plecak antykradzieżowy i materiały kreatywne

Wszystkie artykuły w przystępnych cenach dostępne będą we wszystkich sklepach Aldi w Polsce do wyczerpania zapasów. Dodatkowo na stronie internetowej w specjalnej zakładce dyskonter dla najmłodszych umieścił do wydruku tabliczki mnożenia, kolorowanki oraz kartki. Sieć zapowiada wprowadzenie do oferty produktów gamingowych marki własnej.

Aldi zachęca całe rodziny do zakupów artykułów szkolnych. W tym roku w ofercie dyskontera pojawi się plecak antykradzieżowy z kieszenią RFID marki LIVE IN STYLE, plecaki z odblaskami i podkładkami do siedzenia lub pokrowcami przeciwdeszczowymi. Dla przedszkolaków dostępne będą pięciolitrowe lub dziesięciolitrowe plecaki z wizerunkami zwierząt również z elementami odblaskowymi. W ofercie dostępne będą także zeszyty, karteczki samoprzylepne, bibuły, plastelina i bloki rysunkowe.

Dla małych artystów sieć przygotowała kredki oraz farbki plakatowe. Natomiast wielbicielom kreatywnych zajęć Aldi od 27.08 oferuje zestaw do mini mandali oraz podręczny zestaw do wykonywania breloczka z folii termokurczliwej. W wybranych sklepach w sprzedaży pojawi się tradycyjna tyta, którą będzie można wypełnić ulubionymi słodyczami.

Sprzedaż artykułów szkolnych przed rozpoczęciem nauki w szkołach w 2021 roku w okresie letnim wzrosła o 30% w porównaniu z rokiem 2020. Z roku na rok poszerzamy ten asortyment, aby każdy mógł zakupić odpowiednie artykuły szkolne, niezależnie czy właśnie rozpoczyna swoją pierwszą przygodę ze szkołą, czy kontynuuje naukę – mówi Jakub Tyrlik Category Manager i Designer of Electronics Aldi Polska.

Dyskonter zapowiada, że w sprzedaży od 24.08 pojawi się zestaw komputerowy marki własnej Aldi GAMING. Jest to pierwszy taki asortyment w ofercie sieci. W zestawie będzie można znaleźć wytrzymałą i trwałą klawiaturę gamingową z metalową obudową. Zestaw będzie można kupić za 119 zł.

ALDI Gaming to pierwsza międzynarodowa marka, w której tytule występuje nazwa sieci. Jest on integralną częścią nowej architektury marek własnych. Wprowadzając ją do asortymentu gamingowego chcemy dotrzeć do odbiorców segmentu gier i e-sportu, którzy reprezentują nowe pokolenie młodych konsumentów o ogromnym zasięgu - podkreśla Jakub Tyrlik Category Manager i Designer of Electronics ALDI Polska.