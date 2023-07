Wyprawka szkolna w Biedronce

Ponad tysiąc produktów w sklepach stacjonarnych oraz ponad trzysta w Biedronka Home czeka na klientów rozpoczynających przygotowywanie dzieci na pierwszy wrześniowy dzwonek. Chociaż przed uczniami jeszcze miesiąc laby rodzice już teraz rozglądają się za dziesiątkami produktów potrzebnych do szkoły, aby kupić je taniej. Taką możliwość proponuje, jak co roku, Biedronka.

W sklepach stacjonarnych klienci znajdą wszystko, co na co dzień przyda się w murach szkolnych – od zeszytów (od 2,99 zł), przez długopisy zmazywalne (9,99 zł za opak. 3 szt.), po kredki ołówkowe (8,99 zł za opak. 12 szt.) i piórniki (19,99 zł). Warto sięgnąć również po hity sprzedażowe z innych kategorii: plecak szkolny Paso (49,99 zł), minizakreślacze z różnymi wzorami (9,99 zł), plastelinę (12 kolorów 3,99 zł) pojemniki na przybory do pisania (14,99 zł), temperówkę elektryczną (24,99 zł), notesy z miękką pluszową okładką (19,99 zł), brokatowe i piankowe naklejki 3D (8,99 zł), zestaw do geometrii (5,99 zł), teczkę z kolorowymi przegródkami (24,99 zł), zestaw bibuł (11,99 zł) i farby akrylowe 21 kolorów (14,99 zł).

Dodatkowo w sklepie internetowym Biedronka Home klienci okazyjnie nabędą również produkty ułatwiające naukę w domu np. nowoczesne biurko w stylu loftowym (299 zł), kilka rodzajów lamp biurkowych (od 59 zł), fotel gamingowy (279 zł) albo niszczarkę do dokumentów Tracer Razor (79,90 zł). Więcej produktów można znaleźć tu: Wyprawka szkolna od Biedronki.​

W Biedronka Home klienci znajdą także szeroki wybór plecaków szkolnych (od 69,90 zł) oraz dużą paletę lunch boksów (44,99 zł). Mogą również liczyć na rozbudowaną ofertę akcesoriów komputerowych – klawiatur, myszy, kamer internetowych, powerbanków i lamp do smartfonów. Co więcej, od dzisiaj przez cały miesiąc do 31 sierpnia br., cześć produktów oferowanych w ramach Biedronka Home będzie dostępna w cenach nawet o 50 proc. niższych.

- Przygotowaliśmy specjalną ofertę złożoną z produktów, które przydadzą się każdemu uczniowi czy studentowi. Warto pamiętać, że w dniach 30.07-31.08.2023 przy zakupie dwóch produktów z akcji szkolnej w sklepie Biedronka Home obowiązuje darmowa dostawa – wyjaśnia Kamila Frąckowiak-Jankowski, starszy menedżer ds. e-commerce w sieci Biedronka.