Wyprawka szkolna w Biedronce i Aldi

Ponad tysiąc produktów w sklepach stacjonarnych oraz ponad trzysta w Biedronka Home czeka na klientów rozpoczynających przygotowywanie dzieci na pierwszy wrześniowy dzwonek. Chociaż przed uczniami jeszcze miesiąc laby rodzice już teraz rozglądają się za dziesiątkami produktów potrzebnych do szkoły, aby kupić je taniej. Taką możliwość proponuje, jak co roku, Biedronka.

W sklepach stacjonarnych klienci znajdą wszystko, co na co dzień przyda się w murach szkolnych – od zeszytów (od 2,99 zł), przez długopisy zmazywalne (9,99 zł za opak. 3 szt.), po kredki ołówkowe (8,99 zł za opak. 12 szt.) i piórniki (19,99 zł). Warto sięgnąć również po hity sprzedażowe z innych kategorii: plecak szkolny Paso (49,99 zł), minizakreślacze z różnymi wzorami (9,99 zł), plastelinę (12 kolorów 3,99 zł) pojemniki na przybory do pisania (14,99 zł), temperówkę elektryczną (24,99 zł), notesy z miękką pluszową okładką (19,99 zł), brokatowe i piankowe naklejki 3D (8,99 zł), zestaw do geometrii (5,99 zł), teczkę z kolorowymi przegródkami (24,99 zł), zestaw bibuł (11,99 zł) i farby akrylowe 21 kolorów (14,99 zł).

Dodatkowo w sklepie internetowym Biedronka Home klienci okazyjnie nabędą również produkty ułatwiające naukę w domu np. nowoczesne biurko w stylu loftowym (299 zł), kilka rodzajów lamp biurkowych (od 59 zł), fotel gamingowy (279 zł) albo niszczarkę do dokumentów Tracer Razor (79,90 zł). Więcej produktów można znaleźć tu: Wyprawka szkolna od Biedronki.​

W Biedronka Home klienci znajdą także szeroki wybór plecaków szkolnych (od 69,90 zł) oraz dużą paletę lunch boksów (44,99 zł). Mogą również liczyć na rozbudowaną ofertę akcesoriów komputerowych – klawiatur, myszy, kamer internetowych, powerbanków i lamp do smartfonów. Co więcej, od dzisiaj przez cały miesiąc do 31 sierpnia br., cześć produktów oferowanych w ramach Biedronka Home będzie dostępna w cenach nawet o 50 proc. niższych.

- Przygotowaliśmy specjalną ofertę złożoną z produktów, które przydadzą się każdemu uczniowi czy studentowi. Warto pamiętać, że w dniach 30.07-31.08.2023 przy zakupie dwóch produktów z akcji szkolnej w sklepie Biedronka Home obowiązuje darmowa dostawa – wyjaśnia Kamila Frąckowiak-Jankowski, starszy menedżer ds. e-commerce w sieci Biedronka.

ALDI też ogłasza przygotowania do roku szkolnego

ALDI startuje z limitowaną szkolną ofertą, która we wszystkich sklepach pojawi się już od soboty 5 sierpnia. W tym roku ALDI przygotowało zaskakująco szeroki asortyment najpotrzebniejszych artykułów szkolnych, obejmujący zarówno materiały papiernicze oraz akcesoria z limitowanej i autorskiej serii z COŚkami, która dostępna jest tylko w tej sieci.

W ostatnich latach widzimy znaczny wzrost zainteresowania artykułami szkolnymi w okresie letnim, dlatego postanowiliśmy poszerzyć ofertę asortymentu szkolnego, aby każdy rodzic mógł znaleźć odpowiednie produkty, dopasowane do potrzeb swojego dziecka, kontynuującego naukę lub dopiero rozpoczynającego swoją przygodę ze szkołą. Co więcej, zainteresowanie ofertą szkolną w sklepach ALDI stale rośnie. Z naszych analiz wynika, że wzrost sprzedaży wyniósł aż 64%, porównując rok 2022 do 2021- mówi Jakub Tyrlik, menadżer ds. kategorii w ALDI Polska.

Klienci w limitowanej ofercie z COŚkami znajdą kolorowe zeszyty A5 w kratkę oraz w linię od 1,19 zł za sztukę. Teczkę A4 z gumką za 3,99 zł, blok techniczny biały i kolorowy odpowiednio za 3,99 zł i 2,99 zł za sztukę.

Szkolna kolekcja COŚKI, fot. mat. pras.

Oferta jest ważna tylko do wyczerpania zapasów, dlatego dyskonter zachęca do zakupów już od soboty 5 sierpnia. Więcej informacji oraz pełen katalog artykułów szkolnych z serii COŚKI znajduje się na dedykowanej stronie internetowej Poznaj nasze COŚki (aldi.pl). Za koncepcję kreatywną odpowiada agencja Opus B.