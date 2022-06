Wyprzedaż garażowa Laurelli przyciągnęła tłumy

- Frekwencja podczas tegorocznej wyprzedaży garażowej przerosła nasze oczekiwania. Pierwsze klientki ustawiały się w kolejce już od godziny 6 rano, podczas gdy rozpoczęcie wydarzenia zaplanowaliśmy na godzinę 10. Sukces eventu, który odbył się w dniach 8-9 czerwca to dowód na to, że organizacja tego typu wyprzedaży to strzał w dziesiątkę! To przede wszystkim promowanie proekologicznych zachowań, nadawanie drugiego życia przedmiotom, które nie mogłyby pojawić się w regularnej sprzedaży. Nie mamy nic przeciwko temu, aby inne marki zainspirowały się naszymi działaniami – w końcu troska o naszą planetę to nasz wspólny interes – mówi Marcin Vogel, prezes zarządu Laurella Sp. z o.o.

Tegoroczna edycja wydarzenia cieszyła się o 50 proc. większym zainteresowaniem w porównaniu do ubiegłego roku. Zakupów dokonało co najmniej 1500 klientek.

Podczas wyprzedaży garażowej dostępne były nowe ubrania, pochodzące głównie z poprzednich kolekcji, które nie zostały sprzedane np. ze względu na niewielkie zabrudzenia, których można pozbyć się podczas prania. W okazyjnych cenach uczestnicy mogli także nabyć odzież reklamacyjną i taką, która nie spełniła kryteriów jakościowych na etapie dostawy, wymagającą naprawy drobnych wad. Sporą część asortymentu stanowiły przede wszystkim prototypy, wzory produkcyjne i projekty testowe sukienek czy bluzek, powstałe w związku z pracami nad poprzednimi kolekcjami. Ku zadowoleniu wielu klientek, w sprzedaży pojawiły się więc bestsellerowe produkty Laurelli niedostępne już w regularnej sprzedaży.

Spośród 3500 produktów aż 98 proc. została całkowicie wyprzedana, co doskonale pokazuje, że warto organizować tego typu działania w branży modowej. Ceny produktów zaczynały się od 30 zł, a najdroższe rzeczy, które można było zakupić, nie przekraczały 100 zł.