Yope i Superpharm we wspólnej akcji na rzecz zwierząt

fot, akcja Yope i Superpharm

Między 12 a 26 sierpnia w sieci Superpharm rusza specjalna akcja YOPE „ Kupując – pomagasz” na rzecz Fundacji Mysikrólik!

Konsumenci - kupując produkty YOPE w Superpharm, na przykład nowy krem do rąk Cedr i gorzka pomarańcza. A YOPE, przekazując pieniądze fundacji, na ratowanie dzikich zwierząt.

W skład serii wchodzą niezastąpione w codziennej pielęgnacji : naturalne mydło do rąk, żel pod prysznic oraz balsam do ciała. Nowością jest naturalny odżywczy krem do rąk Cedr i gorzka pomarańcza.

Ceny:

• Naturalny żel pod prysznic – 19,99 zł / 400 ml

• Naturalny balsam do ciała i rąk – 29,99 zł / 300 ml

• Naturalne mydło w płynie – 19,99 zł / 500 ml

• Naturalny krem do rąk – 14,99 zł / 50 ml