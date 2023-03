Z czego tak naprawdę jest Maggi? Czy przyprawa może uzależnić?

W kuchni wiele osób używa płynnych przypraw do gotowania i uszlachetniania potraw. Podczas gdy jedni zaklinają się na kuchenną klasykę, inni kategorycznie odrzucają płynną przyprawę. Jedno jest pewne: opinie na temat Maggi są podzielone.

Z czego składa się Maggi?

Zgodnie z wykazem składników, płynna przyprawa Maggi wykonana jest z następujących składników:

Białko roślinne, biologicznie rozłożone (składające się z wody, białek pszenicy, soli),

Woda,

Aromaty (zawiera pszenicę),

Wzmacniacze smaku (glutaminian sodu, inozynian disodu),

Sól,

Cukier.

Jak na razie dobrze. Na pierwszy rzut oka składniki Maggi wyglądają przejrzyście i naturalnie. Czy zatem z czystym sumieniem można stosować przyprawę w płynie podczas gotowania?

Co tak naprawdę kryje się w Maggi?

Zgodnie z wykazem składników, płynna przyprawa Maggi jest wegańskim składnikiem żywności, ale składa się z trzech rodzajów wzmacniaczy smaku. Glutaminian, który jest spożywany z umiarem, jest nieszkodliwy. Jednak dodatek od dziesięcioleci budzi również kontrowersje. Informuje o tym internetowy portal naukowy Spektrum.de.

Czy glutaminian jest zdrowy?

Jako dodatek, glutaminian znajduje się w wielu produktach spożywczych, aby były smaczniejsze. Nie jest to jednak dzieło człowieka. Glutaminian jest naturalną substancją występującą w ludzkim ciele, ale można go również znaleźć w wielu naturalnych produktach spożywczych, takich jak parmezan, pomidory i mleko matki.

Jak pisze Spektrum.de , naukowcy zakładają, że duże ilości glutaminianu mogą sprzyjać stanom zapalnym, zespołom bólowym, chorobom serca i nowotworom.

Dlaczego Maggi jest zalecana tylko z umiarem?

Przyprawa Magg sprawia, że ​​jedzenie jest ostrzejsze, ale nie bardziej pożywne. Szczególnie niepokojąca jest wysoka zawartość soli. Według portalu informacyjnego t-online.de płynna przyprawa Maggi składa się aż w 20 procentach z soli. Dlatego potraw uszlachetnionych płynną przyprawą nie należy dodatkowo solić. To wyraźnie przekraczałoby dzienne zapotrzebowanie. Centrum porad konsumenckich ostrzega, że ​​zbyt duże spożycie soli może prowadzić do nadciśnienia i chorób układu krążenia.

Maggi może uzależnić

Ponadto płynna przyprawa może uzależniać. To zasługa wzmacniaczy smaku i wysokiej zawartości soli. Udowodniono, że sól uzależnia, a jej ilość należy systematycznie zwiększać w miarę przyzwyczajania się kubków smakowych do dodatku. Co wyjaśnia, dlaczego często nie możesz przestać jeść chipsów lub makaronu instant .

Płynne przyprawy są bezpieczne w umiarkowanych ilościach, ale na dłuższą metę nie są dobre dla zdrowia. Dlatego żywność bez dodatków byłaby zdrowszą alternatywą.