Z galerii Klif na plażę. Klienci otrzymają zniżki na sprzęt żeglarski

Orłowska plaża oferuje wiele dodatkowych możliwości, jak liczne okoliczne restauracje, przedstawienia na Scenie Letniej Teatru Miejskiego i możliwość zrobienia zakupów w pobliskiej Galerii Klif. W tym roku pojawi się na niej dodatkowa atrakcja – możliwość spędzania wolnego czasu w bardziej aktywny sposób - pływając m.in. na SUPach, kajakach czy żaglówkach, z możliwością nauki od podstaw pod okiem wykwalifikowanych instruktorów.

Od maja do końca września, przy ul. Balladyny 3, czynna będzie jedyna w Gdyni wypożyczalnia sprzętu wodnego, prowadzona przez Stowarzyszenie „Orłowo przy plaży”, którego oficjalnym partnerem została Galeria Klif.

Każdy klient Galerii Klif, który w okresie od początku maja do końca września zrobi w niej zakupy na kwotę co najmniej 100 zł na jednym paragonie, będzie mógł skorzystać z 20 proc. zniżki w wypożyczalni Stowarzyszenia “Orłowo przy Plaży”. Z oferty będzie można skorzystać w ciągu 7 dni od daty zakupu, zamieszczonej na paragonie. Każdy kolejny rachunek na kwotę co najmniej 100 zł to kolejna okazja do pływania po Bałtyku za niższą cenę.

Oprócz łódek w ofercie wypożyczalni znajdują się także kilkuosobowe kajaki (które dają doskonałą okazję do wspólnego spędzenia czasu rodzinom, parom i grupom przyjaciół), deski surfingowe, pontony, kapoki, pianki i najpopularniejsze w ostatnim czasie SUPy.