Żabka apeluje: Nie jedzcie tego!

Na oficjalnej stronie internetowej sklepów Żabka pojawiła się ważna wiadomość dla klientów. Popularna sieć opublikowała komunikat, w którym poinformowano o wycofaniu z obrotu dwóch produktów. Decyzja była konieczna "w związku z informacją otrzymaną od dostawcy Good Food Products Sp. z o.o. dotyczącą przekroczenia limitu pestycydu w surowcu wykorzystanym w produkcji asortymentu".

Produkty, o które chodzi, to: 10914683 WAFLE POPCORN 105G GOOD FOOD z terminem przydatności do spożycia 15.12.2023, 17.12.2023 oraz 10971931 WAFLE KUKURYDZIANE 35G GOOD FOOD z terminem przydatności do spożycia 16.12.2023.