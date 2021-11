Żabka oferuje darmowe hot-dogi dla kupujących starter od T-Mobile

Promocja obowiązuje w wybranych sklepach Żabka w terminie od 10 do 23 listopada br. lub do wyczerpania zapasów. Każdy klient, który w tych dniach zdecyduje się na zakup dowolnego startera T-Mobile lub Heyah w sklepie Żabka, otrzyma bon towarowy w formie kodu na wydruku z kasy, upoważniający do odbioru darmowego hot-doga w placówce sieci Żabka.

Realizacja bonów promocyjnych możliwa jest do 30 listopada br.