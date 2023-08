Żabka przekonuje do materiałowych toreb

Żabka wprowadziła do swoich sklepów nowe torby na zakupy wykonane z materiału. Z plastikiem sieć pożegnała się dwa lata temu

Nowe torby na zakupy w Żabce

Sieć Żabka wycofała plastikowe torby ze swoich sklepów na początku 2021 roku. Zastąpiły je biodegradowalne, papierowe odpowiedniki.

– Zanieczyszczenie tworzywami sztucznymi to jedno z największych wyzwań współczesnego świata. Obsługując dziennie ok. 2,5 mln klientów mamy świadomość naszej roli wobec ograniczania plastiku w naszej sieci i zachęcania klientów do dokonywania świadomych wyborów, dobrych dla naszej planety. Dlatego zdecydowaliśmy się na wycofanie zbędnych materiałów z tworzyw sztucznych i zastąpiliśmy je biodegradowalnymi odpowiednikami – mówił w 2022 roku Tomasz Suchański, Prezes Zarządu, CEO Grupy Żabka.

Grupa Żabka to kompleksowy ekosystem convenience. Żabka jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek w Polsce, z której usług korzysta dziennie blisko 3 mln klientów. Ma ok. 9,5 tys. sklepów.