Żabka sprzedaje gin bezalkoholowy Gordon’s. Wkrótce dostępny w Biedronce

Produkt jest skierowany do osób, które nie piją alkoholu lub ograniczają jego spożycie, jednak nadal chcą cieszyć się wyjątkowym smakiem jałowcowego trunku.

Od kilku lat widać wyraźny trend związany z bardziej świadomym spożyciem alkoholu. Konsumenci z różnych przyczyn ograniczają spożycie alkoholu – może to być to spowodowane dietą, prowadzeniem pojazdu czy potrzebą opieki nad dzieckiem lub jego karmienia przez matkę. Jednocześnie w takich sytuacjach życiowych nadal pojawiają się okazje, podczas których chętnie wznieśliby toast lub celebrowali wspólne chwile ze znajomymi. Odpowiedzią na te potrzeby są produkty bezalkoholowe. Takim produktem jest nowość – Gordon’s 0.0%.

Do jego produkcji wykorzystuje się te same, wyselekcjonowane składniki roślinne, które są używane w doskonale znanym Gordon's London Dry. Są one pojedynczo zanurzane w wodzie, podgrzewane i destylowane, a następnie mieszane ze sobą tak, aby uchwycić esencję Gordon's w bezalkoholowej alternatywie.

Gordon's 0.0% został wprowadzony na rynek w butelce 700 ml, a jego rekomendowana cena detaliczna wynosi od 49,99 PLN.