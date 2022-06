Żabka sprzedaje karty do CDA Premium oraz Empiku

eKarta Empik to przedpłacona karta „na okaziciela”, którą można zrealizować na zakupy w sklepie internetowym Empik.com. Dotyczy blisko miliona produktów oznaczonych „oferta Empik.com” z kategorii tj. książki, muzyka, filmy, zabawki, dom i ogród, elektronika, sport, zdrowie i uroda, dziecko i mama czy artykuły szkolne i papiernicze. Obecnie w Żabce dostępne są eKarty o nominałach: 25, 50, 100 i 200 zł ważne przez rok od daty zakupu.

Natomiast Empik Go to aplikacja dająca dostęp do ponad 100 tysięcy e-booków, audiobooków czy słuchowisk. Aplikacja działa na smartfonach, tabletach i wszystkich najpopularniejszych modelach czytników. W ramach jednego, wygodnego abonamentu można korzystać z usługi jednocześnie na 2 urządzeniach. W ofercie Żabki znajduje się najpopularniejszy nielimitowany abonament Empik Go Max na okres 1, 3, 6 lub 12 miesięcy. Przy zakupie karty Empik Go na rok oszczędność sięga blisko 120 zł.

W ofercie Żabki zagościły także karty podarunkowe CDA Premium w dwóch wariantach cenowych: 20 zł – zapewniająca 30 dni korzystania z CDA Premium oraz 55 zł – dająca możliwość korzystania z CDA Premium przez okres 90 dni.

CDA Premium to jeden z najdynamiczniej rozwijających się serwisów wideo na życzenie, zapewniający obecnie dostęp do ponad 10 tys. filmów, seriali i bajek. Z platformy można korzystać jednocześnie na trzech różnych urządzeniach – bez reklam, długoterminowych umów, w dowolnym czasie i miejscu. Wystarczy zainstalować aplikację na telewizor, komputer, tablet lub telefon oraz wykupić subskrypcję. Aplikacja CDA na urządzenia mobilne została pobrana przez klientów już ponad 11 mln razy, a serwis może pochwalić się społecznością niemal 460 tys. aktywnych subskrybentów.