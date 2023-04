Zbiórki odzieży, strefa podcastów, adopcja roślin, czyli Good Festival w Westfield Arkadia i Mokotów

W czterech strefach edukacyjnych na klientów czeka szereg aktywności, m.in. zbiórka niepotrzebnej odzieży zorganizowana wspólnie z Ubrania do Oddania. Środki pozyskane w ramach zbiórki zostaną przeznaczone na Fundację Digital University i jej projekt Be.Eco, a klienci, którzy zdecydują się przynieść swoją niepotrzebną odzież do centrum w trakcie wydarzenia, otrzymają specjalną pocztówkę do zasadzenia z nasionami łąki kwietnej. W „zielonej” strefie Florabo wszyscy chętni będą mogli zaadoptować rośliny w ramach akcji „Zielony Weteran”, a także skorzystać z profesjonalnych porad, jak dbać o rośliny w domu oraz jak planować zieleń wokół nas. Co więcej, w dniach 22-23 i 29-30 kwietnia, w Westfield Arkadia odbędzie się zbiórka elektroodpadów w strefie ASEKOL PL. Klienci w zamian za pozostawione elektroodpady otrzymają sukulenty.

Przedstawiciele Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych Stacja Muranów poprowadzą zajęcia z upcyklingu. Uczestnicy stworzą spersonalizowane torby, koszulki farbowane metodą tie-dye oraz ozdobią swoje nieużywane ubrania neonowymi wzorami. Wszystko po to, by niechcianej odzieży nie wyrzucać, a dać jej drugie życie.

Fundacja Zaczytani przygotowała warsztaty na temat inteligencji emocjonalnej. Wszyscy chętni dowiedzą się, jak budować odporność psychiczną i pracować nad higieną emocjonalną przy pomocy książek, a młodsi nauczą się, jak identyfikować i komunikować swoje uczucia poprzez bajki.

W czasie warsztatów „Mozaiki klimatycznej” uczestnicy dowiedzą się, jak dużo zjawisk, pozornie oderwanych od siebie, w różnych częściach świata, jest ze sobą powiązanych w kontekście zmian klimatu. Z kolei przedstawiciele Too Good To Go przekażą praktyczne wskazówki dotyczące niemarnowania żywności. Podpowiedzą, jak prawidłowo zorganizować lodówkę oraz zaprezentują na żywo nietypowe części warzyw, które wbrew pozorom też można zjeść.

Dla klientów potrzebujących równowagi dostępne będą zajęcia porannej jogi prowadzone przez Anya Yoga, a także Zen Garden zaaranżowany wspólnie z pracownią Florabo.



W Westfield Arkadia zorganizowana zostanie również specjalna strefa podcastowa, w której klienci będą mogli na żywo posłuchać rozmów na temat różnych obszarów zrównoważonego rozwoju oraz holistycznego podejścia do życia. Rozmowy z gośćmi – przedstawicielami firm i podcasterami – poprowadzi Dominika Lenkowska-Piechowska z Who Will Save The Planet. Gośćmi podcastów będą: Karolina Sobańska, Cleo Ćwiek i Anna Cyklińska z fundacji Można Zwariować, Monika Michalska znana jako Pani od Odpadów, Michał Stępień z fundacji „Zaczytani” oraz przedstawiciele firm: Zofia Zochniak z Ubrania do Oddania, Leszek Dąbrowski, przedstawiciel Too Good To Go, Halina Gackowska reprezentująca pracownię Florabo oraz Daria Czarnynoga z marki Balagan.

Festival potrwa do 30 kwietnia. Szczegółowy harmonogram wydarzenia jest dostępny w mediach społecznościowych na fanpage’ach w serwisach Facebook i Instagram oraz na stronie www.goodfestival.pl. Udział we wszystkich atrakcjach jest bezpłatny.