Zbliża się czas wymiany opon z zimowych na letnie. Ile to będzie kosztowało?

Kiedy wymienić opony z zimowych na letnie?

Wymiana opon zimowych na letnie powinna odbywać się w czasie, gdy temperatura zaczyna wzrastać i przekracza 7 stopni Celsjusza. Opony zimowe są przeznaczone do jazdy w niskich temperaturach, a ich miększe bieżniki i mieszanki gumowe tracą swoje właściwości w cieplejszych warunkach. Opony letnie z kolei mają twardsze bieżniki i mieszanki gumowe, co zapewnia lepszą przyczepność do podłoża.

Gdzie wymienić opony?

Jednym z polecanych producentów opon jest firma Oponeo. Firma ta zajmuje się sprzedażą opon przez internet od ponad 20 lat i oferuje szeroki wybór opon letnich, zimowych oraz całorocznych. W ofercie firmy znajdują się opony renomowanych producentów, takich jak Michelin, Continental czy Goodyear, jak również opony marek budżetowych. Oponeo posiada także swoją markę - Riken.

Ile kosztuje wymiana opon z zimowych na letnie?

Koszt wymiany opon z zimowych na letnie zależy od wielu czynników, takich jak lokalizacja, rodzaj samochodu, rodzaj opon, dostępność sprzętu i czas potrzebny na wykonanie usługi. Ponadto, ceny mogą się różnić w zależności od wybranej stacji obsługi i lokalizacji.

W 2022 roku Oponeo opublikowało ranking cen wymiany opon w zależności od miejscowości.

Ile kosztuje wymiana opon z zimowych na letnie?/ fot . Oponeo

W 2023 roku ceny wymiany opon pójdą do góry

Cena wymiana opon kosztuje obecnie więcej niż w ubiegłym roku. Precyzyjne liczby są trudne do określenia, ze względu na różnice w cenach w poszczególnych rejonach kraju, wpływającymi na to czynniki, takie jak konkurencja na rynku. Jednakże, przyjmując ogólny zakres, można przypuszczać, że wymiana opon na aluminiowych felgach o średniej wielkości (do 16 cali) w warsztacie wulkanizacyjnym kosztuje około 150 zł. W przypadku większych kół cena będzie odpowiednio wyższa i może wynosić nawet 200 zł za komplet.