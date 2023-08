Zieleń przyciąga. Ogrody na dachu Galerii Północnej biją rekordy popularności

– Tegoroczne lato przynosi ogrodom najlepsze wyniki od ich otwarcia. Oznacza to, że pod względem frekwencji, 2023 rok ma szansę być rekordowy. Zwłaszcza, że tendencja wzrostowa nieprzerwanie utrzymuje się tu od otwarcia sezonu w kwietniu. Pierwsze dni sierpnia pokazują natomiast, że możemy patrzeć z dużym optymizmem na cały sezon – mówi Barbara Andrzejewska, marketing manager Galerii Północnej.

Tężnia solankowa na dachu galerii handlowej

Zwłaszcza, że ogrody mają czym przyciągać. Działa tu m.in. jedyna na świecie tężnia solankowa na dachu galerii handlowej, dzięki której powietrze wypełnia się jodem. Ponadto na dachu można znaleźć aż dwa place zabaw dla dzieci w różnym wieku, strefę gastronomiczną pośród zieleni, olbrzymi mural 3D, aleje spacerowe, zielone zagajniki i labirynt z krzewów.

– Sukces ogrodów tkwi w ich różnorodnej funkcji. Jest to zarazem przestrzeń zabaw dla dzieci, integracji lokalnej społeczności oraz spotkań i relaksu. Pełnią one także rolę prozdrowotną i rekreacyjną. To sprawia, że odpowiadają różnym potrzebom zarówno mieszkańców Warszawy i okolic, którzy poszukują oazy spokoju, jak również osób, które w stolicy są przejazdem. W tym także turystów, których jest tu coraz więcej – wyjaśnia.

To właśnie o tych ostatnich w 2023 roku zawalczyła Galeria Północna, realizując ogólnopolską kampanię promocyjną. – Po raz pierwszy z ogrodami wyszliśmy szerzej, pokazując potencjał całej przestrzeni, ale także jej unikalność w skali kraju i rynku retail. Zależało nam na tym, aby zwrócić uwagę na to, że jest w stolicy nowoczesne i proekologiczne miejsce, które zaskakuje pomysłowością oraz sprzyja wypoczynkowi i slow life. To zaprocentowało – mówi.

Ale nie tylko stałe atrakcje i kampania pobudziły ruch w ogrodach. Także intensywny kalendarz imprez kulturalnych i rekreacyjnych, jaki realizowany jest tam przez całe wakacje. Co weekend na dachu Północnej odbywają się bezpłatne zajęcia jogi. W tygodniu natomiast organizowane są koncerty muzyki instrumentalnej i spotkania z książką dla dzieci połączone z czytaniem na żywo.

– Zależy nam na tym, aby ogrody były nie tylko zachwycającą przestrzenią, która cieszy oko, ale też miejscem, które potrafi ciekawie zagospodarować wolny czas, zaanimować gościa, wpisać się w jego lifestyle, a także zapewnić pozytywne doświadczenia. Dlatego w naszej strategii placemakingu nie brakuje cyklicznych wydarzeń, dzięki którym aktywizujemy footfall i budujemy społeczność – mówi.

Takie podejście do ogrodów sprawiło, że stały się one w tym roku także destynacją wakacyjną. – Ogrody chętnie odwiedzają osoby, które spędzają lato w mieście, w tym zwłaszcza rodziny z Białołęki, pozostałych północnych dzielnic Warszawy oraz sąsiednich miejscowości. Nasz dach stał się także popularnym miejscem wypadowym na weekend, zwłaszcza w piątki i soboty, kiedy do wieczora gra u nas DJ – mówi Barbara Andrzejewska.

– Obserwujemy także rosnącą liczbę turystów, którzy odwiedzają zielone dachy w Warszawie i na tej trasie w tym roku mają także Galerię Północną. Wiele osób – młodych i seniorów - odwiedza nas także w celach prozdrowotnych. Osoby np. z chorobami układu oddechowego przyciąga tężnia solankowa. Pod tym względem przypominamy nieco uzdrowisko – dodaje.

Jak szacuje Galeria Północna, w tym roku ogrody może odwiedzić ponad 700 tys. osób.