Zielonykubek wielorazowy już dostępny w Żabce

Żabka wprowadziła do swojej oferty zielone kubki wielorazowe. Od 30.08 br. poszerzyła także ofertę subskrypcji na kawę. Klienci będą mogli wybierać spośród trzech nowych opcji dostępnego w Żabce Kawonamentu.

Żabka z ofertą kawową jest obecna na rynku od wielu lat. Sieć serwuje kawę i inne gorące napoje w każdym z ponad 9700 sklepów, rocznie sprzedając 24 mln kubków kawy. Rekord to 72 szt. sprzedane w minutę!

- Gorąca, świeżo mielona kawa na wynos to jeden z kluczowych wyróżników oferty Żabki. Konsumenci doceniają jej smak, a także możliwość szybkiego i wygodnego zakupu. To właśnie z myślą o nich stale przygotowujemy nowe oferty. Tańsza kawa z własnym kubkiem czy „Kawonament” skradły serca naszych klientów. Mamy nadzieję, że równie chętnie sięgną oni także po #zielonykubek wielorazowy, zaprojektowany, by służyć jak najdłużej. W ten sposób chcemy zachęcić naszych klientów do wspierania kultury ponownego wykorzystywania przedmiotów i ograniczenia użycia tych jednorazowych. To prosty sposób na aktywne uczestnictwo w walce z zanieczyszczeniem środowiska i promocję cyrkularnych rozwiązań. Wspierając takie inicjatywy, jako konsumenci, możemy także przyczynić się do zmiany zachowań oraz wzrostu świadomości związanej z ochroną środowiska naturalnego – mówi Joanna Kasowska, dyrektor jakości i standardów zarządzania żywnością w Żabka Polska.

Promując kubki wielorazowe, wspieramy w obszarze cyrkularność realizację przyjętych celów, zdefiniowanych w Strategii Odpowiedzialności Grupy Żabka.

#Zielonykubek wielorazowy

Dostępny w Żabce kubek wielorazowy został wykonany z surowców pochodzenia naturalnego i drewna z certyfikatem FSC® – jest bezpieczny dla żywności oraz w pełni nadaje się do recyklingu. Dzięki zastosowaniu podwójnych ścianek utrzymuje przez dłuższy czas odpowiednią temperaturę ulubionego napoju.

Kubek ma pojemność 400 ml. Jest poręczny, wytrzymały i wygodny – można go myć w zmywarce.

Ma też coś, czego nie mają inne kubki – jest żabkowy i wyróżnia się oryginalnym designem oraz hasłami. Można z nim m.in. kształtować #dobrynawyk oraz napełnić go #dopełna!

Jest dostępny w regularnej sprzedaży we wszystkich ponad 9700 sklepach sieci w cenie 49,99 zł/szt. Klienci, którzy zdecydują się na zakup kawy lub innego gorącego napoju z własnym kubkiem, otrzymają rabat w wysokości 1 zł.

Nowe opcje Kawonamentu

Żabka rozszerza także ofertę Kawonamentu. Od 30 sierpnia br. klienci sieci mogą wybierać z aż trzech opcji subskrypcji na kawę:

MAX - 30 kaw, które można odebrać w sklepach sieci w ciągu 30 dni (koszt 59,99 zł);

MIDI - 15 kaw do odebrania w ciągu 30 dni (koszt 39,99 zł);

MINI - 7 kaw, które można odebrać w ciągu 10 dni (koszt 19,99 zł).

Subskrypcja kawy w Żabce, czyli Kawonament, pojawiła się w aplikacji Żappka pod koniec października ub.r. Oferta wzbudziła bardzo duże zainteresowanie, wpisując się idealnie w potrzeby miłośników kawy i stałych klientów Żabki. Rozwój subskrypcji i dodanie nowych ofert wynikają z chęci dostarczenia mechanizmów dopasowanych do szerszego grona klientów. Oferty MIDI i MINI mogą szczególnie zainteresować osoby, które oczekują bardziej elastycznego rozwiązania. Obecnie grupa osób korzystających z subskrypcji utrzymuje się na stałym poziomie. Jest ona bardzo zróżnicowana demograficznie, ale najwięcej jest w niej osób w przedziale wiekowym 25-34 lat.

Kawa z Żabki

Kawa z Żabki to 100% arabica. Jest palona we Włoszech, a średni stopień palenia wydobywa z niej pełnię smaku i aromatów. Mieszanka zawiera w swoim składzie unikalną kawę z plantacji Bob-o-link. Produkuje ona najlepszej jakości kawę, zachowując jednocześnie zasady zrównoważonego rozwoju w rolnictwie. Posiada także certyfikat Rainforest Alliance. Kupując produkty z tym oznaczeniem klienci wspierają prawa i dobrostan farmerów, chronią naturalne źródła i przyrodę, a także środowisko.

Według badań konsumenckich największą popularnością w Żabce cieszą się kawa latte i kawa z mlekiem. Najlepiej na tle konkurencji oceniany jest jej idealnie mleczny smak i moc. Zdaniem testujących, ten gorący napój z Żabki ma też odpowiednio intensywny zapach i aromat[1].

[1] „Kawa z mlekiem” raport Hamilton z dn. 15 marca 2022 r., zrealizowany na zlecenie Żabka Polska.