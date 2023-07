Znakowanie rowerów ze Strażą Miejską w Galerii Gniezno

Niezależnie czy na rowerze jeździ się regularnie, czy od czasu do czasu, do pracy, szkoły czy na wycieczki krótsze lub dłuższe, to zawsze warto zabezpieczyć go przed kradzieżą. W końcu to sprzęt, na który często wydawane są niemałe pieniądze.

Punkt PIMP MY BIKE

Już 14 lipca w Galerii Gniezno ponownie pojawi się punkt PIMP MY BIKE, gdzie w godzinach 12:00 – 19:00 wszyscy chętnie będą mogli bezpłatnie oznaczyć swój rower! A jak to działa? Na ramie roweru wygrawerowany zostanie unikalny numer nadawany przez Straż Miejską w Gnieźnie, który zamieszczony zostanie w bazie. Dodatkowo sam grawer zabezpieczony zostanie specjalną naklejką, a umieszczony w widocznym miejscu działać będzie prewencyjnie, odstraszając ewentualnych chętnych na nielegalne zdobycie roweru.

- To już kolejna odsłona akcji, która cieszy się dużym zainteresowaniem. Jesteśmy zadowoleni z faktu, że nasi klienci są świadomi tego jak ważne jest, aby zabezpieczyć sprzęt, który mamy. Niestety kradzieże zdarzają się regularnie, nigdy nie wiadomo, kiedy padnie na kogoś z nas. Dlatego dajemy możliwość darmowego zabezpieczenia swojego roweru, co niezaprzeczalnie zmniejszy szansę na jego utratę, tym samym zwiększając szansę na odzyskanie go – mówi Elżbieta Cipcer, Dyrektor Centrum Handlowego Galeria Gniezno.

A to jeszcze nie wszystko! Na stanowisku będzie można udekorować swoje dwukołowce oryginalnymi akcesoriami takimi jak naklejki, odblaski, koraliki czy wstążki. W końcu wygląd pojazdu również jest ważny! Im bardziej atrakcyjny rower, tym bardziej chce się na nim jeździć.